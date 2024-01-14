"النواب المصري": مصر ترفض مزاعم إسرائيل ضدها أمام "العدل الدولية"

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أمس, 07:45 GMT
وتابع: "ترفض القاهرة الادعاءات الإسرائيلية الخاصة بتحميل مصر مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية إلى غزة، عبر معبر رفح، ولو بشكل غير مباشر".
ووصف جبالي ما قالته إسرائيل بهذا الشأن بـ"الكذب المحض"، مشيرا إلى أنها "ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا".
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وعلق حنفي جبالي بالقول: "على دولة الاحتلال أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على لعب دور الضحية وتزييف الحقائق وامتهان القانون الدولي"، مضيفا: "يجب على الشعب الفلسطيني أن يكون موقنا أن قضيته ستبقى حية في ضمائرنا وأن صوته سيظل عاليا إلى أن يعود الحق لأهله".
أمس, 18:42 GMT
وصباح اليوم التالي، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".
وقال المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة كريستوفر ستاكر، إن الوصول إلى قطاع غزة من خلال مصر تسيطر عليه مصر.
وأضاف أن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها.
وجاءت التصريحات في اليوم الثاني والأخير من جلسة الاستماع لقضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
أمس, 17:33 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.