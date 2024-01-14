"النواب المصري": مصر ترفض مزاعم إسرائيل ضدها أمام "العدل الدولية"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس إن "مصر ترفض ما جاء على لسان ممثل الدفاع التابع لدولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية"، حسب وصفه.

أمس, 07:45 GMT

وتابع: "ترفض القاهرة الادعاءات الإسرائيلية الخاصة بتحميل مصر مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية إلى غزة، عبر معبر رفح، ولو بشكل غير مباشر".

ووصف جبالي ما قالته إسرائيل بهذا الشأن بـ"الكذب المحض"، مشيرا إلى أنها "ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا".

ولفت رئيس النواب المصري إلى أن محدودية المساعي العالمية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسببت في اتساع رقعة الصراع وقادت إلى توترات البحر الأحمر التي أثرت سلبا على حركة الملاحة العالمية وما يتبع ذلك من آثار اقتصادية معقدة.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعلق حنفي جبالي بالقول: "على دولة الاحتلال أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على لعب دور الضحية وتزييف الحقائق وامتهان القانون الدولي"، مضيفا: "يجب على الشعب الفلسطيني أن يكون موقنا أن قضيته ستبقى حية في ضمائرنا وأن صوته سيظل عاليا إلى أن يعود الحق لأهله".

أمس, 18:42 GMT

وانطلقت الجلسة الأولى للدعوى، يوم الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.

وصباح اليوم التالي، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".

وقال المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة كريستوفر ستاكر، إن الوصول إلى قطاع غزة من خلال مصر تسيطر عليه مصر.

وأضاف أن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها.

وجاءت التصريحات في اليوم الثاني والأخير من جلسة الاستماع لقضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

أمس, 17:33 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ14 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 100 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و900 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".