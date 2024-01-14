مقتل فلسطيني وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الخليل

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن فلسطينيين اثنين قاما بإطلاق النار على قوات للجيش الإسرائيلي في مستوطنة غوش عتصيون شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وأوضحت أن الفلسطينيين تمكنا من الوصول لمدخل مستوطنة "متساد"، في غوش عتصيون، وأطلقا النار على قوة للجيش الإسرائيلي، حيث قتل أحدهم وأصيب الآخر بجروح.
10 يناير, 15:21 GMT
وأفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) أن شخصا أصيب في حادث إطلاق النار في مستوطنة أدورا في جبل الخليل، وقالت في بيان إن المستوطن أصيب في أطرافه وهو في وعيه.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ عام 1967، ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.