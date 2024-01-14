ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق صاروخ "كورنيت" من لبنان باتجاه إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بمقتل ميرا أيالون، البالغة من العمر 70 عاما، جراء إطلاق صاروخ "كورنيت" من الجنوب اللبناني باتجاه مستوطنة كفار يوفال في الجليل الأعلى.
وأكدت الإذاعة أن ميرا أيالون، هي والدة باراك أيالون، الذي لقي حتفه قبل قليل أيضا بنيران صاروخ "كورنيت" أطلقه "حزب الله" على منزلهما في مستوطنة كفار يوفال بالشمال الإسرائيلي، على حد قولها.
10 يناير, 19:46 GMT
ولفتت وسائل إعلام أخرى بإصابة مسنة تخطت السبعين من عمرها بإصابات بالغة جراء الصاروخ ذاته.
وفي سياق متصل، قال أفيحاي شتيرن، رئيس بلدية كريات شمونة في الشمال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن "المستوطنين لن يعودوا إلى المدينة حتى تتم إزالة التهديد الأمني لـ"حزب الله" اللبناني".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا أربعة أشخاص تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس (في الجولان السوري المحتل) في وقت متأخر من ليل السبت.
الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في وقت سابق الليلة الماضية، اصطدمت قوة لجيش الدفاع كانت تهم بدورية في منطقة جبل روس (هار دوف) مع خلية مخربين تسللوا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية". وأضاف "اشتبكت القوة مع المخربين وتمكنت من تصفية المخربين الأربعة".
قوة لجيش الدفاع ترصد وتقتل الليلة الماضية أربعة مخربين في منطقة جبل روس (هار دوف)— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 14, 2024
في وقت سابق الليلة الماضية اصطدمت قوة لجيش الدفاع كانت تهم بدورية في منطقة جبل روس (هار دوف) مع خلية مخربين تسللوا من منطقة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث اشتبكت القوة مع المخربين وتمكنت من…