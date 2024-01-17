ممثل الاتحاد الأوروبي: الاقتطاعات الإسرائيلية من الضرائب تعرض السلطة الفلسطينية للانهيار

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "وفا" عن شتوتسمان، تصريحات أدلى بها خلال لقاء جمعه بوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

بحث شتوتسمان خلال اللقاء مع المسؤولين الفلسطينيين تأثير الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، على الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني، وأكد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة هذه المسألة، وإيجاد حلول فورية.

وأكد شتوتسمان استمرار الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، في دعم دور سلطة النقد الفلسطينية، لضمان قطاع مصرفي قوي، وتوفير تمويل حاسم للشركات خلال هذه الفترة الصعبة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدلنت، يوم الأربعاء الماضي، رفض وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، طلبا أمريكيا بتحويل أموال السلطة الفلسطينية، معتبرةً ذلك "تحديا سافرا" للإدارة الأمريكية.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates // Smotrich Challenges the #US_Administration and doubts its ability to release the PA tax funds#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/Rxzf0X2iiw — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) January 10, 2024 الخارجية الفلسطينية في بيان، إن هذه التصريحات "تختبر قدرة الولايات المتحدة أو رغبتها في ترجمة مواقفها إلى أفعال وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على تحويل الأموال والانصياع لإرادة السلام". الخارجية الفلسطينية في بيان، إن هذه التصريحات "تختبر قدرة الولايات المتحدة أو رغبتها في ترجمة مواقفها إلى أفعال وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على تحويل الأموال والانصياع لإرادة السلام".

ووصف البيان سموتريتش بأنه "عدو لدود للسلام لا يحق له ولا يمتلك أي صلاحية للتدخل في أموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرفها".

15 يناير, 11:30 GMT

يذكر أن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كان قد رفض، في وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.

وأفادت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم

7 أكتوبر/تشرين الأول، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع عائدات الضرائب الشهرية، وتحوّل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع الرواتب لمن تقول إنه "للمدانين بالإرهاب وعائلات الإرهابيين المقتولين"، كما زعمت إسرائيل أن الأموال يمكن أن تصل إلى "حماس" بينما هي في حالة حرب معها.