لافروف والمقداد يبحثان التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني حول اللقاء الذي جمع الجانبين في موسكو: "تم إيلاء اهتمام خاص للتصعيد المستمر للوضع في الشرق الأوسط. وشدد الوزيران على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الحادة لسكان القطاع الفلسطيني".

وأضاف البيان أن الوزيرين أثارا قضايا حل الوضع في سوريا وإعادة الإعمار بعد الصراع على أساس "مبادئ احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأشار البيان إلى أنه تم "التأكيد على عدم جواز الأعمال العدوانية والاستفزازية التي تؤدي إلى توسيع المواجهة العسكرية إلى دول أخرى في المنطقة، ولا سيما سوريا ولبنان واليمن".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة بذل جهود متعددة الأطراف من أجل تحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي القائم".