شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف على مخيم المغازي وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغاري وسط قطاع غزة.وأفاد مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أن الطواقم الطبية انتشلت سبعة شهداء بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل في مخيم المغازي وسط القطاع. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أوضحت أن مخيم المغازي يتعرض لحصار محكم من الدبابات الإسرائيلية، التي تحاصر المخيم، وتمنع سيارات الإسعاف من دخلوله، لنقل الشهداء والجرح .