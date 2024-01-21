برلماني إسرائيلي يدعو إلى احتلال أجزاء كاملة شمالي غزة وإقامة مستوطنات على أراضيها

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دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت "القناة السابعة" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع تسيفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، شدد من خلالها على احتلال وضم أجزاء كاملة من شمال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية عليها بزعم تعزيز الردع الإسرائيلي في القطاع.
وأوضح عضو الكنيست أن صورة النصر للجيش الإسرائيلي لن تتم عبر صفقة سياسية، ولكن عبر إعادة المحتجزين بالقوة العسكرية، بهدف استعادة الردع والقوة الإسرائيليين أمام الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده أمام خيارين، الأول يتمثل في عدم عودة المحتجزين إلى ذويهم، والثاني التخلي عن هدف "سحق" حركة حماس.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت"الإسرائيلية، عن الجنرال غيورا آيلاند، المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق، أنه لا توجد آلية ضغط حالية على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، موضحا أن بلاده أمام خيارين الأول هو عدم عودة الرهائن والمحتجزين لدى حماس إلى إسرائيل، والثاني هو الإعلان أو التخلي بشكل عملي عن هدف الحرب المتمثل في "سحق" حماس".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.