وزير أردني لـ "الخليج 365": علاقات قوية تجمع بين روسيا والأردن وتفاهم كبير حول وقف الحرب في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف، في مقابلة مع "الخليج 365"، أن العلاقات بين الأردن وروسيا مبنية على الاحترام المتبادل وآفاق من التعاون الواضح في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

11 يناير 2023, 13:10 GMT

وأشاد الوزير الأردني بالتفاهم الكبير بين البلدين في الكثير من القضايا المشتركة، لا سيما في ظل الموقف من حرب غزة، وسعيهما لأن يكون هناك إنهاء سريع للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وعودة الأمور لنصابها واستقرارها في المنطقة.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

30 نوفمبر 2023, 09:23 GMT

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.