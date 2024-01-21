وزير الاتصال الحكومي الأردني: مستمرون في مجابهة عمليات تهريب المخدرات على الحدود السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف، في مقابله مع "الخليج 365"، أن الأردن معني بأمن حدوده وهو المعيار الأساسي والأول للجهود المبذولة على الحدود، مشددا على ضرورة أن يكون هناك استراتيجية عربية لمواجهة خطر تهريب المخدرات.

وأعرب مبيضين عن أمله في أن يكون هناك تعافي سريع وتعود سوريا لأمنها واستقرارها السياسي، بما يساعد على تقليل عمليات التهريب هذه.

5 يناير, 01:33 GMT

وأعلن الجيش الأردني وقوع اشتباكات، فجر اليوم السبت، بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا، مشيرا إلى ضبطه مهربين وكميات من الأسلحة والمواد المخدرة.

وذكر الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني "أنه تجري اشتباكات مسلحة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية"، موضحا أن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة وضبط عدد من المهربين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة".

وأشار الجيش الأردني إلى أنه "يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري".

19 ديسمبر 2023, 20:54 GMT

وتابع البيان: أن "الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود".

وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.

وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في يوليو/ تموز العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من مايو/ أيار 2023.