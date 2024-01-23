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الجوع والعطش والبرد يفتكون بـ400 ألف فلسطيني شمال غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجوع والعطش والبرد يفتكون بـ400 ألف فلسطيني شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف فلسطيني يعانون الجوع والعطش في شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قطع إمدادات الغذاء والدواء والمياه عن تلك المناطق منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

معاناة الأطفال والنساء

وأشارت الوزارة إلى أن الأطفال والنساء الذين تحاصرهم الدبابات الإسرائيلية في تلك المناطق، وهي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، يفتك بهم الجوع والعطش والبرد. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة منذ عدة أشهر، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
ولفتة إلى أن المئات من الجرحى والمرضى في شمال القطاع فارقوا الحياة نتيجة عدم توافر الدواء والعلاج لهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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