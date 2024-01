شكرا لقرائتكم خبر عن الجوع والعطش والبرد يفتكون بـ400 ألف فلسطيني شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

معاناة الأطفال والنساء

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف فلسطيني يعانون الجوع والعطش في شمال قطاع غزة.يأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قطع إمدادات الغذاء والدواء والمياه عن تلك المناطق منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأشارت الوزارة إلى أن الأطفال والنساء الذين تحاصرهم الدبابات الإسرائيلية في تلك المناطق، وهي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، يفتك بهم الجوع والعطش والبرد. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة منذ عدة أشهر، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.ولفتة إلى أن المئات من الجرحى والمرضى في شمال القطاع فارقوا الحياة نتيجة عدم توافر الدواء والعلاج لهم.