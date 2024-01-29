الخليج اليوم .. السعودية.. اعتماد زي مخصص للسائقين بأنشطة النقل بالحافلات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن اعتماد الزي المخصص للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ويشمل (النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي)، وذلك ابتداء من تاريخ 18 شوال 1445هـ، الموافق 27 أبريل 2024م، ليصبح هذا الزي متطلباً أساسياً لممارسة هذه الأنشطة، وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.

وبيَّنت الهيئة أن الالتزام بالزي المخصص للسائقين سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وكذلك السائحون وزوار المملكة.

تحسين دوري

كما أكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة؛ والتي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.

وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضى لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.