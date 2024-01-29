الخليج اليوم .. السعودية: نؤكد على أولوية وقف القتال بغزة وإدخال المساعدات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، على أولوية وقف القتال في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الأحد، أن المملكة تحرص على التنسيق المشترك مع مصر بشأن قضايا المنطقة.

كذلك أوضح الحاجة إلى قرار من المجتمع الدولي يلزم الجميع بخصوص الفلسطينيين، مشدداً على رفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه مخالف للقانون الدولي.

ولفت إلى مواصلة الضغط مع الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.

وقف فوري للنار

من جانبه جدد وزير الخارجية المصري المطالبة بوقف فوري وشامل لوقف النار في غزة.

وأكد أن سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية سيوسع الصراع.

كما شدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإدخال المعدات اللازمة لمساعدة سكان القطاع.

وقال إن القاهرة مندهشة من قرارات بعض الدول بشأن وقف تمويل الأونروا.

ما يحدث في البحر الأحمر يهدد الأمن

إلى ذلك قال إن ما يحدث في البحر الأحمر يهدد الأمن وله تداعيات وخيمة على المنطقة.

وأشار أيضاً إلى توافق مصر مع السعودية على وقف إطلاق النار في السودان.

وأوضح أن إثيوبيا تراجعت عما اتفقنا عليه بشأن سد النهضة.

يذكر أن وزير الخارجية السعودية وصل إلى القاهرة اليوم لترؤس اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر.