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الرئاسة الفلسطينية: سياسة الاحتلال وضعت المنطقة على حافة الانفجار

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واس - رام الله 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن سياسة القتل والإبادة والعقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، جرّت المنطقة برمتها إلى الانفجار الذي لا يمكن توقع نتائجه أو إفرازاته.
وقال إن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني يشكّل تحديًا للقانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني.

ذرائع لاستمرار الاحتلال

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالعمل الفوري لإلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بوقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، الذي يصرّ على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحويل موقفها من حل الدولتين إلى أفعال وتنفيذ على الأرض. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأكد أن هذه الجرائم المتواصلة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن المدخل الوحيد هو الامتثال للشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار.

حرب إبادة جماعية

وأوضح المتحدث الفلسطيني أنه لم يعد مقبولًا استمرار الحديث عن حل الدولتين في ظل استمرار الاحتلال في شن حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، وعمليات قتل وعقاب جماعي في الضفة الغربية، إلى جانب التخطيط لبناء المزيد من المستوطنات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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