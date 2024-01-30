إعلان حالة الطوارئ القصوى في مدينة زليتن الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الحكومة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لحماية السكان من خطر هذه المياه.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال محمد شابيش، رئيس مراقبة الهيئة العامة للبيئة بمدينة زليتن، إن عدد المناطق المتضررة وصل إلى ستة مناطق بالمدينة منها النشيع، بالإضافة إلى المنطقة الغربية والشرقية وروماية والبازه، والشيخ.

28 سبتمبر 2023, 08:21 GMT

وأوضح أن هناك حالات نزوح كبيرة من السكان وذلك لخطورة الوضع البيئي في المناطق المُتضررة، بالإضافة إلى انهيار المباني السكنية، واستحالة السكن فيها.

وأكد بأن هناك انتشار كبير للأمراض الخطيرة، ونتيجة لذلك بعد ظهور حالات طفح جلدي لبعض سكان هذه المناطق.

وحذر شابيش من آليات شفط المياه التي قد تسبب تشققات وانهيارات للمباني الآيلة للسقوط جراء تعرضها للمياه، لأن هناك مباني متشققة بالفعل جراء هذه المشكلة.

وشدد على ضرورة وضع حل للسكان الذين نزحوا عن بيوتهم بسبب تفاقم الوضع في مناطقهم.