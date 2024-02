شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 27019 والان نبدء بالتفاصيل

"الأونكتاد": عملية إعادة إعمار قطاع غزة سارت في الفترة من 2022 - 2027 بمعدل نمو متوسطة 0,4%، ما يعني أن الأمر سيستغرق حتى عام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.#اليوم



للمزيد: https://t.co/Ta72pvJBuz pic.twitter.com/Cd7nmoDA8g — صحيفة اليوم (@alyaum) January 31, 2024

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 118 على التوالي إلى 27019 شهيدًا، والجرحى إلى 66139 معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 118 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 190 خلال الساعات الـ24 الماضية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أوضحت أن الطواقم الطبية انتشلت جثة 22 شهيدًا من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المدينة.