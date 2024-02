شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: استشهاد 377 فلسطينيًا داخل مراكز الإيواء منذ بدء العدوان والان نبدء بالتفاصيل

شهداء قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - وثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، استشهاد 377 فلسطينيًا، وإصابة 1365 نتيجة تعرض مراكز الإيواء التابعة لها لقصف إسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة.وأفادت الأونروا في تقرير لها اليوم، أن 152 من موظفيها قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نزحوا نحو 155 مركز إيواء تابع للوكالة في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 121 على قطاع غزة إلى 27365 شهيدًا، والجرحى 66630 معظم الضحايا من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 127 استشهدوا وأصيب 178 خلال الساعات الماضية، لافتة أن الوضع الصحي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كارثي مع استمرار الحصار الإسرائيلي على مستشفى الأمل للأسبوع الثاني على التوالي.