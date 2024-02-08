منافسة صينية فرنسية إسبانية في المغرب على "مرفق استراتيجي"

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14 نوفمبر 2018, 02:34 GMT
ولفت التقرير إلى أن هناك حالة من الترقب للتعرف على تفاصيل المشروع والفائز بتنفيذه بمجرد تحديد موعد خطة التنفيذ، الذي سيحدده المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ولفت، في تصريح لـ"هسبريس"، أنه يجب على المغرب أن يتخذ التدابير الاحتياطية اللازمة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالصفقة، لأنه حتى الآن، فإن الصين هي الأقرب للفوز بها.
15 نوفمبر 2018, 13:37 GMT
وأكد المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي، وجود منافسة شرسة بين مجموعة من الشركات، التي تشمل شركات يابانية، إضافة إلى الصينية والفرنسية والإسبانية، مشيرًا إلى أن جميع الشركات المتقدمة للصفقة لها خبرة في مجال القطارات الفائقة السرعة.
وتابع: "هذا القطار مهم جدًا لأنه يربط بين مدينتين تشكلان قطبي التنمية السياحية في المغرب"، مشيرًا إلى أن الصين قطعت أشواطًا كبيرة في تشييد هذه القطارات".