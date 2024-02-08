الخليج اليوم .. برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض عدداً من المبادرات والتقارير الحكومية لعام 2023

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله استعراض عدد من المبادرات والسياسات الحكومية، وتقارير أعمال الوزارات وعدد من المجالس الاتحادية لعام 2023.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات والمشاريع الوطنية المقترحة في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مستجدات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة بالدولة، وعددا من المبادرات المقترحة في مجال السياحة الوطنية، وتعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل بالدولة.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس تقريراً بشأن سياسات الإسكان الحكومي، ومستجدات بعض القرارات التنظيمية لقطاع الأسواق المالية بالدولة، إضافة إلى تقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022،

وتقرير إنجازات وأعمال كلٍ من مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، ومجلس الأمن السيبراني وذلك للعام 2023.