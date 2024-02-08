الخليج اليوم .. الإمارات.. إبحار مستشفى عائم متكامل لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية الفارس الشهم 3 عن إبحار مستشفى عائم متكامل ليتمركز خلال الايام القادمه قبالة سواحل مدينة العريش المصرية لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين .

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" .

ويضم المستشفى العائم الذي يقام بالتعاون بين وزارة الدفاع ودائرة الصحة ابوظبي ومجموعة موانئ ابوظبي، طاقم طبي واداري مكون من 100 شخص من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ اضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة .

وتبلغ سعة أسرة المستشفى 100 سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية اضافة إلى طائرة إخلاء وزورق إخلاء طبي وسيارات اسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

ويعد هذا المستشفى العائم خطوة إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الاماراتي الذى تم تدشينه في 3 من ديسمبر 2023 والذى تبلغ سعته 200 سرير ويضم كادر طبي مكون من 64 متطوعا من 17 جنسية منهم 48 من الرجال و 16 من النساء ،كما أجرى المستشفى الميداني الاماراتي اكثر من 555 عملية جراحية كبرى ودقيقة، و تعامل خلال الأشهر الماضية مع اكثر من 4038 حالة استدعت تدخلا طبيا من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءا من الإسعافات الأولية مرورا بإجراء الجراحات الضرورية لانقاذ الحياة و توفير العلاجات اللازمه والأدوية وانتهاءا بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.