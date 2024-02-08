الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في "حزب الله" المسؤول عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي قضى على قائد إقليم في "حزب الله"، مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة"، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردا على إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي في معسكر "البطل" في كريات شمونة.

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".

وقال "حزب الله"، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية و‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.