شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

قصف مكثف

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات مساء اليوم، في القصف الإسرائيلي المستمرعلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي الذين يتمركزون وسط مدينة خان يونس أطلقوا النيران صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد ستة وإصابة العشرات بجروح.وبينت أن ذلك ترافق مع قصف مدفعي مكثف طال محيط مستشفى ناصر الطبي وخيام ومراكز إيواء تضم آلاف النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.