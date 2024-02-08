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استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات مساء اليوم، في القصف الإسرائيلي المستمرعلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي الذين يتمركزون وسط مدينة خان يونس أطلقوا النيران صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد ستة وإصابة العشرات بجروح.

قصف مكثف

وبينت أن ذلك ترافق مع قصف مدفعي مكثف طال محيط مستشفى ناصر الطبي وخيام ومراكز إيواء تضم آلاف النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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