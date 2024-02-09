الخليج اليوم .. سلطان عمان يفتتح مشروع مصفاة الدّقم بحضور أمير دولة الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ويعد المشروع، الواقع في أكبر منطقة اقتصادية في سلطنة عمان، أكبر مشروع استثماري مشترك بين سلطنة عمان ودولة الكويت مدمج بين مجموعة "أوكيو" العمانية وشركة "البترول الكويتية العالمية" برأس مال يتجاوز 3 مليارات ونصف مليار ريال عماني (حوالي 9.9 مليار دولار).

وتعد مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية وتهدف إلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة. كما تعزز المصفاة المكانة التكريرية لسلطنة عمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميا، وتحقق الاستفادة القصوى من المواد النفطية.

وأكد رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد المرشدي، أن افتتاح هذا المشروع المشترك بين سلطنة عمان ودولة الكويت يأتي تجسيدا للعلاقات المتجذرة بين البلدين، مشيرا إلى أن المشروع يعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قِطاع المَصافي.

وقال إن المشروع يقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي لا يخفى على أحد مدى أهميتها الاستراتيجية، لما تتميز به من موقع متفرد، وما تمتلكه من مقومات وحوافز تجعلها منطقة جذابة للاستثمارات.

وأضاف، أنه بالتزامن مع افتتاح مصفاة الدقم تم إتمام مشروعين آخرين هما مشروع شركة مرافق الذي يدعم المصفاة فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار بلغ 196 مليون ريال عماني، ومشروع الشركة العمانية للصهاريج الذي يرفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عماني.

بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح، بأن التشغيل التجاري لمصفاة الدقم، التي تعد أضخم مشروع خليجي مشترك، يدل على الإخاء التاريخي بين سلطنة عمان ودولة الكويت، موضحا أنه بعد الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل، ستقوم المصفاة بتصريف النفط الكويتي الخام والنفط العماني وتكريره، محققة الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية التي تنص على الدخول في فرص استثمارية مع شركاء عالميين لتنمية قدرتها التكريرية في الأسواق الواعدة.