مراسل "الخليج 365": طيران مجهول يشن غارة على الحدود السورية العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح مراسل "الخليج 365" في دير الزور: "طيران مجهول يرجح أنه تابع للجيش الأمريكي، شن مساء اليوم، غارة جوية استهدفت موقعا للقوات الرديفة للجيش السوري على أطراف بلدة السكرية قرب الحدود السورية العراقية، غربي البوكمال بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا".

وأضاف المراسل أن الغارة تزامنت مع استهداف المقاومة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، شرقي سوريا، بثلاثة صواريخ أصابت عمق القاعدة بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، قام الجيش الأمريكي باختراق الحدود السورية العراقية عبر معبر "الوليد" الحدودي البري غير الشرعي مع العراق، وإدخال قافلة عسكرية مؤلفة من 28 شاحنة تحوي معدات عسكرية ومواد لوجستية ومعدات طبية إلى قاعدته في بلدة تل بيدر شمالي الحسكة، بالإضافة إلى قافلة أخرى مؤلفة من 40 شاحنة محملة بالمعدات إلى قاعدة "الشدادي" النفطية جنوبي الحسكة.