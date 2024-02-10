الأمين العام لـ"حزب الله" يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني في بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة، وخصوصا في قطاع غزة، وجنوب لبنان، ‏وبقية جبهات محور المقاومة"، مشيرة إلى أنه "تم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة".

أمس, 15:33 GMT

وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.