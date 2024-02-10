غزة...العثور على الطفلة "هند" بعد 12 يوما من فقدان الاتصال

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: "ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما)".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على جثماني مسعفين بعد فقد أثرهما بمهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوما.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن "الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها إلى مكان الطفلة هند رغم التنسيق المسبق".

وأشار إلى أنه تم "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوماً".

أمس, 15:29 GMT

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا نشرته الهلال الأحمر، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف عما يدور حولها، وتقول: "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، وانقطع الاتصال معها بعد ذلك.