شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: عدد الأسرى من الضفة وصل لأكثر من 9 آلاف أسير فى سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن الأسرى من الضفة الغربية، الذين وصل عددهم لأكثر من 9 آلاف أسير في سجون الاحتلال، يعيشون ظروفا صعبة جدا أيضا.

وبحث اشتية، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، تعزيز الجهود الإغاثية لتخفيف تداعيات عدوان الاحتلال وحرب الإبادة على شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء، خلال لقائه فوربس، في مكتبه برام الله، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، على أهمية العمل والضغط نحو فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة، لزيادة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، والتركيز على نوعية المساعدات واحتياجات أهلنا في القطاع، مؤكدا ضرورة تمكين السلطة الوطنية والمؤسسات الدولية من إيصال المساعدات من الضفة إلى غزة مباشرة.

ودعا إلى أهمية متابعة قضية الأسرى من قطاع غزة، وفضح ممارسات الاحتلال وطرق الاعتقال المهينة، مشيرا إلى أن المشاهد التي وثقها الإعلام وشهادات الناجين من الأسرى تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب غير مسبوقة، من تعرية وتعنيف وظروف تحقيق غير إنسانية، بالإضافة إلى عدم معرفة ظروف وأماكن الاعتقال حتى الآن.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى توثيق الشهادات وتعميمها وإصدار البيانات حول ما يحدث على أرض الواقع في قطاع غزة، نحو عواصم العالم وكافة المحافل والمؤسسات الدولية، من أجل وقف العدوان.