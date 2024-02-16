شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أى هجوم على رفح الفلسطينية سيكون مدمرا لـ1.5 مليون فلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن الوضع في غزة يمثل مأزقا وصلت إليه العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن العاملين بالمجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر.

وطالب جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة بشكل فوري، مضيفا: "أي هجوم على رفح الفلسطينية سيكون مدمرا لـ1.5 مليون فلسطيني ونعمل لخلق نظام عالمي أكثر شمولا وفق القانون الدولي".

وتابع: "يجب العمل على حل الدولتين واتخاذ خطوات للوصول لهذا الهدف وفق القرارات الأممية ولا مبرر للعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".