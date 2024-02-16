شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى اللبنانى: ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية بالنبطية لـ11 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الدفاع المدنى اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الجوية الإسرائيلية على منزل بمدينة النبطية أمس الأول الأربعاء، إلى 11 شهيدا، بالإضافة إلى مصابين اثنين.

وأكد الدفاع المدنى اللبنانى - فى بيان له اليوم - أن عمليات المسح الميدانى الشامل في موقع المبنى المدمر في النبطية استمرت منذ مساء أمس الأول وحتى فجر اليوم، مشيرا إلى أن عناصر من الدفاع المدني تمكنوا من انتشال جثامين الشهداء الأحد عشر الذين سقطوا نتيجة الغارة على المبنى.

وأوضح الدفاع المدني أن عمليات البحث ورفع الأنقاض نفذت بالتعاون مع جمعيات إسعافية في المنطقة، كما عمل العناصر على نقل جريحين الى مستشفى النبطية الحكومي كانا قد أصيبا فى الغارة التى استهدفت المبنى.