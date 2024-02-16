بن غفير: سأواصل سياستي بتسليح الإسرائيليين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إيتمار بن غفير، أن سياسته واضحة بشأن تسليح المواطنين المدنيين، حيث سيواصل تسليحهم، وذلك تعليقًا على العملية التي قتل فيها مواطنان اثنان وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن "السلاح سينقذ المواطنين، وسأعمل على تلك السياسة القاضية بتسليحهم من أجل مواجهة الإرهاب ومحاربته، سواء في غزة أو لبنان"، على حد زعمه.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت قناة إسرائيلية مقتل مواطن ثان في عملية إطلاق نار في كريات ملاخي جنوبي البلاد، وتكشف تفاصيل جديدة عن الحادث.

أفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، اليوم الجمعة، بأنه قتل مواطن إسرائيلي ثان في عملية إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم، وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة، ميؤوس منها، وكذلك إصابة مواطن آخر بجروح متوسطة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن منفذ العملية، حيث تبين لاحقا أنه من مدينة القدس، قد ارتدى لحية قبل قيامه بالعملية الخطيرة، وكذلك ارتدى "قلنسوة" أو قبعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كتبت، بداية، مقتل 3 إسرائيليين ثم تراجعت وأكدت إصابتهم بإصابات بالغة، فيما تبين لاحقا مقتل مواطن واحد فقط وإصابة 4 آخرين منهم بجروح بالغة، وذلك في عملية إطلاق نار على موقف للحافلات شمال كريات ملاخي الواقعة ضمن نطاق عسقلان، جنوبي إسرائيل.

فيما أوضحت تلك الوسائل الإعلامية الإسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار.

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.