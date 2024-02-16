بن غفير: سأواصل سياستي بتسليح الإسرائيليين

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إيتمار بن غفير، أن سياسته واضحة بشأن تسليح المواطنين المدنيين، حيث سيواصل تسليحهم، وذلك تعليقًا على العملية التي قتل فيها مواطنان اثنان وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة.
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن "السلاح سينقذ المواطنين، وسأعمل على تلك السياسة القاضية بتسليحهم من أجل مواجهة الإرهاب ومحاربته، سواء في غزة أو لبنان"، على حد زعمه.
أفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، اليوم الجمعة، بأنه قتل مواطن إسرائيلي ثان في عملية إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم، وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة، ميؤوس منها، وكذلك إصابة مواطن آخر بجروح متوسطة.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن منفذ العملية، حيث تبين لاحقا أنه من مدينة القدس، قد ارتدى لحية قبل قيامه بالعملية الخطيرة، وكذلك ارتدى "قلنسوة" أو قبعة.
فيما أوضحت تلك الوسائل الإعلامية الإسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.