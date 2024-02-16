وزير الخارجية الإسرائيلي: سننسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين وسنجد طريقة تراعي مصالحها

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف، مؤكدًا في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إسرائيل لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية التي تحكم القطاع، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتابع كاتس أن "إسرائيل ستنسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين، وستجد طريقة لعدم الإضرار بالمصالح المصرية".

وأشار على هامش المؤتمر إلى أنه "سيتعين على دولة إسرائيل التعامل مع رفح لأنه لا يمكننا ترك "حماس" هناك".

وعندما سُئل عن المكان الذي سيذهب إليه اللاجئون في رفح، اقترح كاتس مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، لكنه قال إن إسرائيل ستنسق مع مصر لضمان عدم الإضرار بمصالح القاهرة، وأضاف: "سننسق مع مصر".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "إسرائيل ستضطر إلى إخراج جماعة "حزب الله" من الحدود في جنوب لبنان إذا فشلت الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي لتخفيف التوترات".

وناشد العالم "بالضغط على إيران و"حزب الله" للانسحاب من جنوب لبنان، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701".

وسبق لمصر أن شددت في أكثر من مناسبة على موقفها الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، معتبرةً أن تلك الخطوة بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

12 فبراير, 18:36 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.