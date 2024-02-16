وزير الخارجية الإسرائيلي: سننسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين وسنجد طريقة تراعي مصالحها

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وتابع كاتس أن "إسرائيل ستنسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين، وستجد طريقة لعدم الإضرار بالمصالح المصرية".
وأشار على هامش المؤتمر إلى أنه "سيتعين على دولة إسرائيل التعامل مع رفح لأنه لا يمكننا ترك "حماس" هناك".
وعندما سُئل عن المكان الذي سيذهب إليه اللاجئون في رفح، اقترح كاتس مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، لكنه قال إن إسرائيل ستنسق مع مصر لضمان عدم الإضرار بمصالح القاهرة، وأضاف: "سننسق مع مصر".
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "إسرائيل ستضطر إلى إخراج جماعة "حزب الله" من الحدود في جنوب لبنان إذا فشلت الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي لتخفيف التوترات".
وناشد العالم "بالضغط على إيران و"حزب الله" للانسحاب من جنوب لبنان، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701".
12 فبراير, 18:36 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.