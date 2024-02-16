"أشعلوا إطارات واعتدوا على شاحنات مساعدات"... مسؤول يكشف تفاصيل ما حدث عند معبر رفح

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أنه "بعد إشعالهم إطارات السيارات، قام النازحون بفتح بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت متجهة لقطاع غزة".

وتابع أنه "جرى إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية، من ضبط الوضع الميداني، وتأمين شاحنات المساعدات".

ونفى المصدر المسؤول في تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية" تقارير إعلامية متداولة، حول اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

5 نوفمبر 2023, 07:25 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.