"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

دبي - محمود عبدالرازق - جنوب لبنان - الخليج 365. وجاء في بيان "حزب الله"، أن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏موقع المالكية بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة، فضلًا عن موقع ‏رويسات العلم وموقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وأضاف في بيان لاحق: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهداف مجموعة من ‏الجنود كانت تتمركز في ‏موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين ‏قتيل وجريح".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان.

وفي السياق نفسه، قال مصدر ميداني من جنوب لبنان لـ"الخليج 365": "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بصاروخ مجمع الجامع الكبير في مدينة بنت جبيل لكنه لم ينفجر، ونفذ سلسلة غارات على أطراف بلدة زبقين وراميا ومنطقة وادي التنور بين ليف وراميا".

وتابع: "وقصف الطيران الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة عيتا الشعب، وكفر حمام، وأحراج بلدة اللبونة جنوب بلدة الناقورة، وراشيا الفخار والهبارية والفرديس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، كما أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة من مستوطنة المطلة باتجاه أحياء بلدة كفر كلا المحاذية لها".

وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.