الصحة العالمية: مجمع ناصر الطبي في غزة خرج عن الخدمة تماما

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غيبريسوس في بيان على منصة "إكس"، إنه "لم يُسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، على الرغم من وصوله إلى هناك لتوصيل الوقود بالتعاون مع الشركاء".

وأضاف "لا يزال هناك حوالي 200 مريض في المستشفى. ويحتاج ما لا يقل عن 20 منهم إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية".

وأتم قائلا "تكلفة التأخير ستدفعها حياة المرضى ... يجب تسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، وفاة 4 مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بسبب انقطاع الأوكسجين إثر توقف المولدات الكهربائية عن العمل.

أمس, 08:17 GMT

وحملت الوزارة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة، كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في المجمع الطبي قبل فوات الأوان.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد اقتحم الخميس الماضي، مجمع "ناصر" الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.