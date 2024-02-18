شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية فى ليبيا لتمكينها من تحقيق الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الجزائر اليوم /الأحد/ تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية فى ليبيا، داعية الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن هذا البلد ؛ لتمكين الجهود الأفريقية والأممية على حد سواء من التكامل والتلاقى فى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل فى تمكين ليبيا من الدخول على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزيرالخارجية الجزائرى أحمد عطاف اليوم بأديس أبابا تعليقا حول البند المتعلق بتقرير لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول الأزمة فى ليبيا.

وأعرب عطاف عن تفاؤله باتفاق الأطراف الليبية قبيل أيام من انطلاق هذ القمة على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية فى مدينة سرت شهر أبريل القادم.

وأضاف أن بلاده تحث الأطراف الليبية وتشد على أيديهم لانتهاز هذه الفرصة الثمينة وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء وبنات ليبيا الواحدة والموحدة أرضاً، وشعباً، ودولة ووطنا.

واستطرد عطاف قائلا : "إن الجزائر تدعو الأطراف الليبية إلى الانخراط الفعلى فى الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التى طال أمدها فى هذا البلد".