شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: تعرض ناقلة حبوب أمريكية لإطلاق صاروخين من الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، تعرض ناقلة حبوب أمريكية ترفع علم اليونان بخليج عدن لإطلاق صاروخين من مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد طاقمها.

وأضافت القيادة في بيان نشر على حسابها على منصة "إكس" أنه في 19 فبراير، أطلق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة "إم/في سي شامبيون"، وهي ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني في خليج عدن ، ولم يُبلغ سوى عن أضرار طفيفة ولم تقع إصابات، وواصلت السفينة اتجاهها المقرر لتسليم الحبوب إلى عدن باليمن".

وأضاف البيان "عثرت قوات القيادة المركزية الأمريكية على قاذفة صواريخ أرض جو ودمرتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأشار البيان أنه "تم إطلاق صاروخ باليستي إضافي مضاد للسفن.. لكنه لم يؤثر على أي سفن تجارية أو تابعة للتحالف".

ومضى البيان يقول "شنت طائرة بدون طيار هجومًا على سفينة إم/في نافيس فورتشيونا، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال، مما تسبب في أضرار طفيفة ولم تقع إصابات، وواصلت السفينة رحلتها نحو إيطاليا".

وأضاف البيان "دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرة بدون طيار في غرب اليمن كانت جاهزة للانطلاق على السفن في البحر الأحمر".

واختتم البيان بالقول لأنه تم تحديد الطائرات بدون طيار عبر نظام "سام" و "إيه إس سي إم" وإسقاطها من قبل قوات القيادة المركزية الأمريكية، ورأت أنها تمثل تهديدات وشيكة لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

ومن شأن هذه الإجراءات حماية الحقوق والحريات الملاحية وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمْنًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.