شكرا لقرائتكم خبر عن من أروع الأصوات على الأرض.. علماء يكتشفون سر أغاني الحيتان والان نبدء بالتفاصيل

سر غناء الحيتان

حياة اجتماعية

الدمام - شريف احمد - تعد أغاني الحيتان من أروع الأصوات على كوكب الأرض والتي تُسمع من مسافات بعيدة في عالم البحار.وبعد سنين من اكتناف الغموض غناء الحيتان، اكتشف العلماء أخيرا كيفية صدور هذه الأصوات عن الثدييات البحرية الضخمة.قال باحثون اليوم الأربعاء، إن الحيتان البالينية مثل الحيتان الحدباء والحوت الأزرق الضخم، تستخدم حنجرة أو صندوقًا صوتيًا يسمح لها تركيبه التشريحي بإصدار أصوات تحت الماء.وأضاف الباحثون أن الحيتان ظهر بها تركيب تشريحي، عبارة عن بطانة من الدهون والعضلات داخل الحنجرة، ويعني ذلك أن الحيتان الضخمة تصدر أصواتها باستخدام حنجرتها مثلما يفعل البشر، لكن هناك آلية أخرى لإصدار الأصوات تستعين بعضو خاص في الممرات الأنفية لدى الحيتان ذات الأسنان مثل الدولفين وخنازير البحر والحيتان القاتلة وحيتان العنبر.واكتُشف في سبعينيات القرن الماضي أن الحيتان الضخمة غزيرة النشاط الصوتي، لكن الكيفية التي تصدر بها أصواتها على وجه الدقة ظلت من سرًا مجهولًا.وقال كوين إليمانز عالم الأحياء بجامعة جنوب الدنمرك، إن الحيتان من أكثر الحيوانات إثارة للإعجاب على كوكبنا على الإطلاق، "إنها حيوانات شديدة الذكاء واجتماعية وكانت لتفوق الديناصورات في الحجم وتتغذى على أصغر أنواع الروبيان".وبين أنها تملك قدرة نادرة على تعلم الأغاني الجديدة ونشر ثقافتها الصوتية في أرجاء الكوكب، وأضاف: "للتواصل وللعثور على بعضها البعض في المحيطات المظلمة، تعتمد الحيتان الضخمة بشكل حاسم على إصدار الأصوات، على سبيل المثال، تتواصل إناث الحوت الأحدب مع أبنائها بالصوت، وتغني ذكور الحوت الأحدب لجذب الإناث".