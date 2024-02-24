الخليج اليوم .. هيئة الصحافيين: سنصحح موقع السعودية بمؤشرات حرية الصحافة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس هيئة الصحافيين السعوديين، عضوان الأحمري، أن الاجتماع الأول لأعضاء الهيئة ناقش توسيع عضوية الهيئة لتشمل انضمام الطلاب الدارسين في أقسام الإعلام والاتصال.

كما تمت دراسة إنشاء نادٍ للصحافة في الرياض، بالإضافة لتفعيل صندوق الدعم المالي، فضلاً عن "تصحيح موقع ‫السعودية في مؤشرات الحريات الصحافية دولياً".

وأقر المجلس في السياق ذاته، انطلاق برامج الهيئة وأنشطتها عبر لجان مثل اللجنة التنفيذية، ولجنة تعظيم الموارد المالية للهيئة، فضلاً عن لجنة التدريب.

واستعرض المجلس المقترحات العديدة المقدمة من أعضائه، فيما اتُفقَ على جدولتها لضمان تحقيق الأفكار المقدمة من خلال اللجان التي أقرها المجلس مع اعتماد "خطة 100 يوم بدأت فعلياً من يوم الخميس المنصرم".

وفي سياق الاجتماع، ناقش أعضاء الهيئة تفعيل صندوق دعم الصحافي المنتسب للهيئة وجلب الموارد التمويلية له، فضلاً عن وضع حوكمة للهئية، كما نوقشت آلية التواصل مع النقابات والمنظمات الإعلامية وتفعيل الشراكات معها.

وسيعقد المجلس اجتماعه المقبل من أجل مراجعة الخطة الاستراتيجية المعتمدة للمائة يوم الأولى، والتأكد من تنفيذها، ومواصلة مناقشة ما تبقى من الخطة الاستراتيجية السنوية.