شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية ألمانيا تدين موافقة حكومة إسرائيل على بناء وحدات سكنية إضافية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الألمانية الموافقة علي بناء وحدات سكنية إضافية في الضفة الغربية مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قراراتها علي الفور .

وأضافت الخارجية - في بيان لها علي موقع توتير ( اكس ) اليوم - أن السياسة الإسرائيلية لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتقوض جميع الجهود نحو حل الدولتين .

وقالت الخارجية ندين جميع أشكال العنف الإرهابي بأشد العبارات الممكنة ولكن مع ذلك لا يمكن استخدام الإرهاب كمبرر لتعزيز أنشطة البناء غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة .. مشيرة إلي أن توسيع المستوطنات يشكل تهديدا للسلام والأمن لجميع الشعوب في جميع أنحاء المنطقة.