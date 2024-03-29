الخليج اليوم .. موسم الرياض ٢٤ مليار ظهور للعالم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن ظهور "موسم الرياض 2023" على منصات التواصل الاجتماعية 24 مليار مرة، كرقم قياسي جديد بين 150 دولة، في حين سجل عدد التفاعل 436 مليون لـ 4075 منشور على 13 منصة، شاهدها 1.65 مليار شخص.

وجاءت تلك الإحصائيات التي نشرها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "إكس"، لتظهر أن إجمالي الوصول عبر تلك المنصات بلغ 670 مليون، في حين حققت النقرات 22 مليون، وتفاعلت وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والقنوات والوكالات المحلية والعالمية لتصل ما يقارب 122 ألف مادة منشورة على جميع منصاتهم الإعلامية، وبأكثر من 75 لغة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) مؤخرا، حصيلة عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال العام المنصرم 2023 حيث بلغ عددهم أكثر من 72 مليون زائر بزيادة 17% مقارنة بعام 2022، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة أكثر من 6 آلاف ترخيص منحت في 117 مدينة.

وأضافت الهيئة، إن عدد الفعاليات المصرحة بلغ 5406 فعالية بأنواعها في الفعاليات الترفيهية والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، كما تم الترخيص لـ 230 وجهة ترفيهية بنسبة زيادة 46% مقارنة بالعام 2022.