الصين وصربيا تبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده وصربيا دعما بشكل مشترك النزاهة والعدالة الدوليتين، وساهما في تعزيز السلام والتنمية العالميين.

وأضاف شي- خلال زيارته إلى العاصمة الصربية بلجراد- أن الدولتين قدمتا دعما قويا لبعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية، معربا عن تطلعه إلى استغلال هذه الزيارة كفرصة لإجراء تبادل متعمق لوجهات النظر مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتجديد الصداقة والتخطيط للتعاون واستكشاف التنمية، ووضع خطة جديدة لتنمية العلاقات الثنائية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الأربعاء/.

وتابع: "ستعمل الصين مع صربيا للبقاء بشكل مشترك على التزام بالتطلع الأصلي والمضي قدما معا لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الصين وصربيا بقوة دفع أقوى ونطاق أكبر وجودة أعلى"، مشيرا إلى أنه منذ إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2016، حققت العلاقات الثنائية قفزات تنموية ونتائج تاريخية.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن البلدين تربطهما ثقة سياسية متبادلة صلبة مثل الصخر، وقد شهدا نتائج مثمرة في تعاون الحزام والطريق عالي الجودة، مضيفا أن "صداقتنا القوية ترسخت بجذورها بشكل أعمق في قلوب الشعبين".

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، تعد زيارة شي إلى صربيا ثاني زيارة له إلى البلاد خلال ثماني سنوات، وهي علامة فارقة في تحديث وتحسين العلاقات الثنائية.

زيلينسكى: فى ذكرى الحرب العالمية الثانية روسيا تطلق 50 صاروخا على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 مسيرة انتحارية من طراز شاهد بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، "استهدف أكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" البنية التحتية في مناطق لفيف وفينيتسا وكييف وبولتافا وكيروفوهراد وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك. وحاليا، تعمل جميع الخدمات والسلطات بالفعل على التخفيف من العواقب".

الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيًا صباح اليوم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي سلسلة من الاعتقالات التي تقوم بها بشكل شبه يومي في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو أكثر من 20 فلسطينيًا من عدة مناطق مختلفة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب جنين، ومخيم جنين، وهم "أمجد منصور أبو بكر، ومحمد مجدي أبو بكر"، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما والاستيلاء على مبلغ مالي، وإجراء حفريات في محيط منزل المواطن مجدي ياسين، كما اعتقلت الشاب لطفي أبو نصر من مخيم جنين اثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.