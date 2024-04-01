شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن في أسدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نجمة داوود الحمراء "الإسعاف الإسرائيلي" مساء اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن في مركز تجاري في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود.

وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".

وأفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلا عن هيئة الإسعاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "الاشتباه بعملية طعن في غان يفني شرقي أسدود، وسقوط 3 مصابين بجروح خطيرة. وتم تحييد منفذ العملية".

وفي وقت لاحق أعلن هيئة البث الإسرائيلية أن "قوات الأمن تجري تمشيطا للبحث عن مشتبه ثان في غان يفني".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أصيب جندي إسرائيلي إثر عملية طعن تعرضا لها بمحطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.