شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والأمم المتحدة يبحثان برامج الشراكة القائمة والمستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الإثنين، مع عدد من مسؤولي الأمم المتحدة النشاط الإنمائي والإنساني للهيئة الدولية في اليمن، وبرامج الشراكة القائمة والمستقبلية المنسقة مع الحكومة والحلفاء والشركاء الإقليميين، والدوليين.



وذكرت قناة "اليمن" الفضائية أن الاجتماع حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي في الدول العربية عبدالله الدردري، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس.



وأشاد الدكتور العليمي، بحسب قناة "اليمن" الفضائية، بدور الأمم المتحدة الحيوي في المجالات الإنمائية والإنسانية، وجهودها الفاعلة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.



وأشار إلى أولويات العمل الإنمائي والإغاثي في اليمن، وأهمية البناء على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والانمائية والإنسانية، والتوظيف الأمثل للتدخلات الاممية في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود.



وتحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حول أهمية الخطط الوطنية المقدمة للمجتمع الدولي ودور الأمم المتحدة في دعم التوجهات والإصلاحات الحكومية في مختلف القطاعات.



وعرض مساعد الأمين العام للامم المتحدة - في هذا السياق - البرامج الأممية لتحسين استيعاب الحكومة اليمنية للمشروعات الانمائية والانسانية، بما في ذلك التحضير لإرسال خبرات دولية للمساعدة في إعداد إطار لخطة التعافي الاقتصادي الوطني في اليمن.