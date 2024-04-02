طارق الصفار رئيسا لمجلس إدارة "بنك البحرين والكويت"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: عقد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت اجتماعا انتخب خلاله طارق جليل الصفار رئيسا لمجلس إدارة البنك، ليواصل من خلال منصبه الجديد قيادة مسيرة البنك نحو المزيد من التقدم والانجاز، ويبني على النجاحات التي تحققت على مدى أكثر من خمسين عاما مضت منذ تأسيس بنك البحرين والكويت وحتى الآن.

وقبل انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة، كان الصفار عضو لجنة المخاطر في بنك البحرين والكويت، وعضو لجنة التدقيق والالتزام، وعضو لجنة التعيين والمزايا والحوكمة، وعضو لجنة مجلس الإدارة المستقلة في البنك. بالإضافة كان رئيس لجنة الأجور والتشريحات التابعة لمجلس إدارة بنك البحرين للتنمية وعضو لجنة الاستثمار والائتمان التابعة لمجلس إدارة لبنك.

ولدى الصفار أكثر من 24 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار والأعمال، امتلاك وإدارة وبدء قطاعات الأعمال المختلفة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق وريادة الأعمال بالإضافة الدبلوم من جامعة كولومبيا في برنامج تنمية المهارات القيادية.