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الخليج اليوم .. الاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع بالمناطق المتوقع الأمطار عليها

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع، وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يُتوقع فيها هطول الأمطار -بإذن الله-.

 

ويأتي ذلك، في ظل توقعات استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من مناطق ، في إطار الحالة الممطرة الثانية عشرة للعام 1445هـ، والتي تتركز اليوم على أجزاء متفرقة من جنوب غرب السعودية مروراً بمنطقة الرياض وعلى المنطقة الشرقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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