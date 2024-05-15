شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة التعليم تكشف عن موعد إجازة المدارس خلال عيد الأضحى في السعودية 1445 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد قامت وزارة التعليم بتحديد موعد إجازة المدارس خلال عيد الأضحى، وقد يتزامن ذلك الموعد مع يوم انتهاء العام الدراسي في المملكة، حيث أشارت التوقعات الفلكية عن موعد بداية العيد في السعودية هذا العام، وذلك بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، كما أعلنت المملكة عن بدء موعد الإجازة للموظفين في القطاع العام والخاص من أجل التنزه والاحتفال، وتعزيز الروابط الأسرية.

موعد إجازة المدارس خلال عيد الأضحى

هناك موعد محدد تبدأ فيه إجازة المدارس خلال عيد الأضحى المبارك في السعودية، وهذا الموعد يكون كالآتي:

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام في المملكة بداية من يوم الإثنين الموافق 4 من ذي الحجة 1445، وذلك بعد تحديد موعد عيد الأضحى بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة. يوافق ذلك اليوم 10 من شهر يونيو 2024، وقد يتزامن ذلك اليوم مع إجازة نهاية العام الدراسي لعام 1445 في المملكة. موعد بداية العام الدراسي 1446

يوجد ميعاد محدد يتم فيه بداية العام الدراسي الجديد في المملكة 1446 والاستعداد للدراسة، وهذا الموعد يكون كالآتي:

حددت وزارة التعليم السعودية موعد بدء العام الدراسي الجديد في المملكة وهو في يوم 18 من شهر أغسطس هذا العام. كما أن الوزارة لم تقوم بتحديد عدد فصول العام الدراسي لهذا العام حتى الآن، وهل سيتم الاكتفاء بعدد فصلين فقط أم ثلاثة. قررت العديد من الجامعات اعتماد العام الدراسي الجديد فصلين دراسيين فقط. موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والعام

قامت المملكة السعودية بتحديد عدد أيام الإجازات الرسمية للموظفين في القطاع العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تكون بداية الإجازة من اليوم التالي:

منحت المملكة السعودية الموظفين السعوديين سواء في القطاع العام أو الخاص إجازة رسمية في ذلك. تصل مدة الإجازة إلى خمسة أيام متتالية، على أن تبدأ من يوم 9 من ذي الحجة 1445، وذلك اليوم يوافق 15 من شهر يونيو 2024. تنتهي مدة الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الأضحى للموظفين في القطاع العام والخاص في يوم 13 من نفس الشهر، وذلك اليوم يوافق 19 من شهر يونيو..