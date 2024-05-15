السعودية | “تقييم” و”عِلم” توقعان عقدًا لإنشاء وتشغيل منصة المرجع السعري للمركبات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين”تقييم”، وشركة عِلم اليوم الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤م، عقداً لإنشاء وتشغيل منصة المرجع السعري للمركبات في مقر الهيئة، ووقّع العقد كلّ من الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن بدر المنديل، ومن شركة “عِلم” الرئيس التنفيذي لمجموعة المنتجات الرقمية الحكومية الأستاذ ماجد بن فالح العتيبي.