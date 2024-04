شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إغلاق الأجواء وتوقف حركة الملاحة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

تطورات الشرق الأوسط

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.وأكد مصدران أمنيان عراقيان، رصد عشرات المسيرات بالمجال الجوي العراقي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)فيما قال البيت الأبيض، إن بايدن سيجتمع مع مستشاري الأمن القومي اليوم لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط.