شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إغلاق الأجواء وتوقف حركة الملاحة الجوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.
وأكد مصدران أمنيان عراقيان، رصد عشرات المسيرات بالمجال الجوي العراقي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأكد مصدران أمنيان عراقيان، رصد عشرات المسيرات بالمجال الجوي العراقي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لعدة ساعات قادمة .. إغلاق المجال الجوي مؤقتًا بـ #الأردن#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 13, 2024
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