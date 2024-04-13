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العراق يعلن إغلاق الأجواء وتوقف حركة الملاحة الجوية

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رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.
وأكد مصدران أمنيان عراقيان، رصد عشرات المسيرات بالمجال الجوي العراقي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

تطورات الشرق الأوسط

فيما قال البيت الأبيض، إن بايدن سيجتمع مع مستشاري الأمن القومي اليوم لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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