الخطوط الجوية الكويتية تعلن تحويل كل الرحلات بعيدا عن مناطق التوتر

إغلاق الأجواء

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان، تحويل كل الرحلات الوافدة والمغادرة بعيدا عن مناطق التوتر.إلى ذلك، قال تلفزيون المملكة الأردني، مساء السبت، إن الأردن رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال مصدران أمنيان بالمنطقة لـ"رويترز"، إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات تنتهك المجال الجوي الأردني.قال تلفزيون المملكة الأردني، إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا، ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات قادمة.وأشار إلى أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.وأعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.وأكد مصدران أمنيان عراقيان، رصد عشرات المسيرات بالمجال الجوي العراقي.