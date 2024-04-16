شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح مع وفد أمني إماراتي، سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين وذلك انعكاسا لعلاقة قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات.



وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن الشيخ سالم النواف ثمن، خلال اللقاء، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وأشاد بالاجتماعات الأمنية والمرورية المشتركة بين الوزارتين الكويتية والإماراتية.



ومن جهته، أعرب الوفد الإماراتي عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.