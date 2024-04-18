شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الطبية الفلسطينية: مجمع الشفاء الطبى بقطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عائد ياغى مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية فى غزة ومنسق القطاع الصحى فى شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن مجمع الشفاء الطبى خرج من الخدمة تماما وتحول من أكبر مجمع ومستشفى يقدم خدماته الطبية للمرضى فى قطاع غزة إلى مقبرة جماعية ومركز لانتشار الأوبئة ، ولا يوجد إمكانية الآن لإعادة تشغيله.



وقال الدكتور ياغى - فى مداخلة لقناة (النيل الإخبارية)-"إنه تم توفير طواقم طبية ميدانية للوصول إلى المرضى ، وتقديم العلاج اللازم لهم خاصة فى منطقة شمال غزة فى مخيم جباليا ومدينة غزة بالإضافة إلى إقامة طواقم ونقاط طبية فى مراكز الإيواء فى دير البلح ورفح ، لكن الطواقم الطبية تتعرض للخطر الشديد والقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال".



وأضاف أن الوضع الآن فى غزة كارثى للغاية بعد حوالى 200 يوم من العدوان الإسرائيلى على القطاع ، حيث وصل عدد الشهداء إلى حوالى 34 ألف شهيد وما يزيد على 76 ألف مصاب وأغلبية المستشفيات لا تعمل ، وهناك 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئى بالإضافة إلى انعدام الكهرباء والنقص المستمر فى الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتداءات المستمرة على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.



وأشار إلى الانتشار الكبير للأمراض المعوية والتنفسية وانتشار أمراض سوء التغذية خاصة بين الأطفال تحت سن الـ 5 سنوات فى مناطق شمال غزة مما أدى إلى وفاة العشرات من الأطفال ..مؤكدا "هذا هو الوضع الآن والواقع الحقيقى الإنسانى فى قطاع غزة فى ظل صمت المجتمع الدولى واستمرار العدوان الإسرائيلى على القطاع منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم".